Власти Харькова разбираются с инцидентом со сносом памятника Жукову

Глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий сообщила, что сотрудники администрации Харькова выясняют обстоятельства сноса памятника советскому полководцу Георгию Жукову, сообщает ТАСС, ссылаясь на украинское издание "Общественное".
Глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий сообщила, что сотрудники администрации Харькова выясняют обстоятельства сноса памятника советскому полководцу Георгию Жукову, сообщает ТАСС, ссылаясь на украинское издание "Общественное".
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