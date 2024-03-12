Сэм Лейк успешно завершил захват движений для своего персонажа в дополнении к Alan Wake 2Замечательный хоррор Alan Wake 2 от студии Remedy Entertainment, который получил множество наград и признание от игроков, был выпущен в октябре прошлого года.
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