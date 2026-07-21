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Мода и Шоу-бизнес

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Пирцхалава заявил, что никогда не хотел превращать жизнь в «мексиканский сериал»

Пирцхалава заявил, что никогда не хотел превращать жизнь в «мексиканский сериал»

Российский певец и радиоведущий Ираклий Пирцхалава заявил, что никогда не был сторонником превращать свою жизнь в «мексиканский сериал» и не «выносил напоказ» свои личные отношения, если это не официальный брак, как было с его бывшей женой Еленой Гребенщиковой.

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