Военное обозрение

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Битва под Оршей 

Битва под Оршей 

В недавней статье Алексей Басманов. Жизнь до опричнины говорилось, что в раннем возрасте этот будущий воевода Ивана IV остался без отца, который в 1514 году попал в плен после несчастной для русских битвы при Орше и умер в Литве.

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