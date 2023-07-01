Битва под Оршей 

В недавней статье Алексей Басманов. Жизнь до опричнины говорилось, что в раннем возрасте этот будущий воевода Ивана IV остался без отца, который в 1514 году попал в плен после несчастной для русских битвы при Орше и умер в Литве.
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