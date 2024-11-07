Рост цен на топливо в Южно-Сахалинске: АИ-92 и АИ-95 подорожали на 16 копеек

В Южно-Сахалинске зафиксировано повышение цен на бензин и дизельное топливо. Как сообщают местные водители, изменения в стоимости топлива произошли утром 7 ноября на автозаправочных станциях, принадлежащих ООО 'Востокнефтепродукт'.