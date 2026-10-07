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Выставка «Ускользающая красота и новая жизнь. Ренессанс» в здании Городской думы

Выставка «Ускользающая красота и новая жизнь. Ренессанс» в здании Городской думы

Экспозиция "Ускользающая красота и новая жизнь. Ренессанс" (6+) переплетает архивные материалы, библейские тексты, идеи эпохи Возрождения, поэзию Серебряного века, русский авангард и современное искусство.

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