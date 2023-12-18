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Всё о разводах

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Глава семьи, но не добытчик. О чем мечтают современные патриархи

Глава семьи, но не добытчик. О чем мечтают современные патриархи

«Мужчина всегда был главой семьи, но никогда не был единственным добытчиком. Попытка женщин навесить на мужчин функцию добычи - это циничная манипуляция с целью украсть у них власть и влияние, но при этом скинуть на них функцию обеспечения семьи, часть которой всегда была на женщине.

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