«Наркоман в грязной футболке, собирающийся победить Россию». Голливудский актер высмеял Зеленского

Американский сценарист, кинорежиссер, кинопродюсер и комедийный актер Роб Шнайдер в своем выступлении на AmericaFest 2024 после избрания Дональда Трампа президентом США высмеял его предшественника, а также весьма нелестно охарактеризовал президента страны-«партнера» США Владимира Зеленского.