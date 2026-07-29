«Беверли-Хиллз, 90210» 35 лет спустя: аварии, суды, потери и новые союзы звезд

В начале девяностых актеры молодежной драмы «Беверли-Хиллз, 90210» казались баловнями судьбы. История о калифорнийской золотой молодежи, стартовавшая в 1990 году, растянулась на десять сезонов и превратила исполнителей главных ролей в кумиров поколения.