Сборная Англии с минимальным преимуществом обыграла команду Сербии на Евро-2024

Сборная Англии обыграла команду Сербии с минимальным преимуществом в одно очко 16 июня в матче группы С первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в ГерманииИгра в Гельзенкирхене завершилась со счетом 1:0.
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