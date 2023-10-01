Рабочий Ижорского завода получил смертельные травмы на производстве

Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, в больнице он скончался. В ночь на субботу в НИИ скорой помощи им Джанелидзе доставили от 8-го цеха «СпецСталь» на территории Ижорского завода в Колпино рабочего.
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