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Обнаружен уникальный квазизвездный объект

Обнаружен уникальный квазизвездный объект

Астрономы из обсерватории Стюарда в Аризоне и других научных учреждений обнаружили уникальную структуру, состоящую из квазизвездного объекта (QSO) и пылевой звездообразующей галактики (DSFG), связанных мостом из ионизированного углерода.

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