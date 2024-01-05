Директор Московского зоопарка поддержала решение Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы

Пункты сбора подписей будут работать до конца января Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова поставила подпись в поддержку решения Владимира Путина об участии в выборах президента России, которые пройдут 15-17 марта.
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