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До Зеленского наконец-то дошло: Украина не вернется к прежним границам?

До Зеленского наконец-то дошло: Украина не вернется к прежним границам?

Хотя Украина не может юридически признать российскими Крым и четыре аннексированные области, украинские власти понимают, что военное возвращение территории к границам 2014 года в настоящее время не представляется возможным.

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