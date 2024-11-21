До Зеленского наконец-то дошло: Украина не вернется к прежним границам?

Хотя Украина не может юридически признать российскими Крым и четыре аннексированные области, украинские власти понимают, что военное возвращение территории к границам 2014 года в настоящее время не представляется возможным.
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