Тарифная война Трампа вернула страхи времен пандемии

Американцы «слишком возбуждены» и «немного напуганы», внезапно признал президент Соединенных Штатов. И действительно, по всей стране наблюдается всплеск движения так называемых выживальщиков, которые активно готовятся к катастрофам и бедствиям.
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