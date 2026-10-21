Вашингтон готовит новую формулу урегулирования украинского конфликта. Администрация Дональда Трампа намерена убедить Владимира Зеленского согласиться на мирную сделку, учитывающую ключевые требования Москвы.
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США вложили в Украину миллиарды долларов. Украина не платёжеспособна. Но свои деньги надо как то надо им "отыграть" назад в свою пользу. Трампу позарез нужен Мир для "обналичивания" себе территории Украины взамен долга. НО государства, под названием "Украина", никогда не существовало. Трамп, не моргнув глазом, покушается на исконную территорию России!