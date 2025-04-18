В России озвучили прогноз масштабной трансформации рынка труда

Развитие больших языковых моделей (Large language models, LLM) приведет к масштабным трансформациям рынка труда, образования и коммуникаций, отмечается в совместном исследовании Института искусственного интеллекта МГУ и ВТБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии