Микколи вышел из тюрьмы с испытательным сроком. Экс-форвард «Ювентуса» и Италии сидел за вымогательство мафиозными методами

Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Фабрицио Микколи вышел из тюрьмы. 42-летний экс-игрок «Палермо» в октябре 2017 был осужден на 3,5 года за вымогательство с использованием мафиозных методов.

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