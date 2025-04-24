Рейд по уклонистам прошёл в хостелах подмосковного Подольска

Нарушителям вручили повестки для прибытия в подольский военный комиссариат.В подмосковном Подольске прошёл рейд по уклонистам от воинской обязанности, который организовали сотрудники администрации городского округа и военного комиссариата при взаимодействии с правоохранителями.
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