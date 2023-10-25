Стало известно, сколько зарабатывает Константин Богомолов

Стало известно, сколько зарабатывает Константин БогомоловКонстантин БогомоловРежиссер Константин Богомолов, супруг телеведущей Ксении Собчак, с лета 2019 года занимает позицию художественного руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной.
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