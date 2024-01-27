Супертурнир в Вейк-ан-Зее. 13-й тур. Непомнящий сыграет с ван Форестом, Прагнанандха против Фируджи и другие партии

Tata Steel Chess Вейк-ан-Зее, Нидерланды 13-й тур Начало партий – 14:15 по московскому времени. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция) Пархам Магсудлу (Иран) – Доммараджу Гукеш (Индия) Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Александр Донченко (Германия) Вэй И (Китай) – Сантош Видит (Индия) Дин Лижэнь (Китай) – Цзюй Вэньцзюнь (Китай) Ян Непомнящий (Россия) – Йорден ван Форест (Нидерланды) Аниш Гири (Нидерланды) – Макс Вармердам (Нидерланды) Турнирное положение: Видит, Гири, Гукеш, Абдусатторов, Вэй И – по 7,5, Фируджа, Прагнанандха – по 7, Непомнящий – 6, Дин Лижэнь – 5,5, Донченко, Магсудлу – по 4,5, Цзюй Вэньцзюнь, Вармердам, ван Форест – по 4.