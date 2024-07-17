В Европе нашли способ поддержать вывод инвестиций из России

Еврокомиссия разрешила государствам Европы возобновить конвертацию депозитарных расписок на акции российских компаний, которые были заморожены на счетах Национального расчетного депозитария (НРД; входит в группу Мосбиржи).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии