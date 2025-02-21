Подвалы смерти и горы сожженных нацистов: Карта специальной военной операции на Украине на 21 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВоенный эксперт Андрей Марочко сообщил о страшных находках, с которыми сталкиваются российские военнослужащие в ходе Специальной военной операции на Украине.