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Несекретные материалы

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Алексей Кузнецов: как Берия, Маленков и Хрущев погубили потенциального преемника Сталина

Его называли «человеком-пружиной» и настоящим хозяином осажденного города. Он получал паек наравне с рядовыми блокадниками и водил пятилетнего сына в окопы — чтобы люди видели: даже дети остаются, значит, город выстоит.

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