Силовики предотвратили теракт в отношении журналиста в Энергодаре

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что правоохранителям удалось предотвратить теракт в Энергодаре.
Популярные статьи
- «Поцелуйте Байдена в макушку»: Пригожин обратился к Зеленскому из взятого Бахмута
- «Мы перестали брать пленных»: основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объяснил отсутствие в Артемовске украинских военных
- «Собрать один генеральский полк»: Пригожин предложил решение задачи обеспечения рубежей обороны в Артемовске
Свежие комментарии