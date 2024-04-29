Отец Макса Ферстаппена прокомментировал слухи об уходе сына из Red Bull Racing

Отец Макса Ферстаппена прокомментировал слухи об уходе сына из Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolОтец трехкратного чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена прокомментировал слухи о том, что его сын может покинуть команду Red Bull Racing и перейти в Mercedes в ближайшем будущем.
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