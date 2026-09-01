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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Пашутин: «Джошуа Примо сконцентрирован на баскетболе, все вопросы только о работе»

«Бетсити Парма» во вторник объявила о подписании Джошуа Примо. Соглашение с 23-летним канадцем рассчитано по схеме «1+1».

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