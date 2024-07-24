По Пушкинской карте в Крыму приобретено свыше 250 тысяч билетов

С начала реализации Всероссийской программы «Пушкинская карта» в крымские учреждения сферы культуры молодёжь приобрела свыше 250 тысяч билетов, в том числе более 120 тысяч билетов – в республиканские учреждения.
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