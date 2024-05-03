Юные правосеки, до майдана гiдности

Это - фото 12-летней давности, сделанное во Львове. Представляете, сколько лет теперь этим «онижедетям»! Обратите внимание на символ дивизии СС «Мертвая голова» на футболках этих юных нацистов.
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