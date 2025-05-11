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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пэйтон Притчард: «Если после заслона у тебя есть возможность – бросай, какая разница, что болтают вокруг?»

«Мы обращали внимание на моменты, где можно было немного улучшить игру, но по сути все сводилось к большей уверенности и смелым попыткам.

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