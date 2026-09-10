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Голливудское прошлое Меган Маркл и секретное досье: что стоит за новыми сливами о жене принца Гарри

Голливудское прошлое Меган Маркл и секретное досье: что стоит за новыми сливами о жене принца Гарри

В англоязычных соцсетях и блогах снова спорят про «туманные десятые» — время, когда Меган Маркл только пыталась пробиться в Голливуде.

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