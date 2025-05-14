Администрация Трампа приостановила подготовку к участию в саммите G20 в ЮАР

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась приостановить участие американских ведомств в подготовке к ноябрьскому саммиту G20 в Йоханнесбурге, 14 мая монеесообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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