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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«У «Спартака» все нормально, играет в хороший футбол. «Краснодар» вон тоже вничью играл». Мамаев о красно-белых

Павел Мамаев оценил выступление «Спартака» в сезоне РПЛ . После 8 туров красно-белые с 16 очками занимают в таблице 2-е место.

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