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Почему сильный лидер создаёт слабую команду

Почему сильный лидер создаёт слабую команду

Колумнист «Сноба» Татьяна Шубина — партнёр CEO и управленческих команд, executive coach и PhD-исследователь лидерства — о парадоксе силы: почему рядом с человеком, который всегда знает, что делать, другие постепенно могут разучиться принимать решения самостоятельно.

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