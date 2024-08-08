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Нарышкин анонсировал возвращение обменянных в РФ заключенных к работе

Нарышкин анонсировал возвращение обменянных в РФ заключенных к работе

Россияне, которые вернулись в страну в результате масштабного обмена заключенными, вернутся к работе, как только отдохнут, заявил в комментарии РИА Новости директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

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