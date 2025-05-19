Путин начал диалог с Трампом с личного жеста внимания

Новости внутренней и внешней политики в России

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа начался с поздравления российского лидера по случаю рождения у американского президента 11-го внука, передает ТАСС.