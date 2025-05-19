Путин начал диалог с Трампом с личного жеста внимания

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа начался с поздравления российского лидера по случаю рождения у американского президента 11-го внука, передает ТАСС.
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