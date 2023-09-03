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Евгений Сатановский о высказывании Самойлова про Ельцин Центр

Евгений Сатановский о высказывании Самойлова про Ельцин Центр

Из-за чего, как правило, обсуждают Ельцин Центр? Причина в том, что в современности ясно, что курс 1990-х был ошибочным, что не нужно было считать друзьями западные страны.

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Комментарии
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Vasiliy
Ельцин обещал американам бороться с коммунизмом. По факту оказалось, что они борются с Россией, трижды насрать, что у нас давно нет коммунизма...
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5 час.
Иван
для кого Ельцин худший,а для гого_ то и ЛУЧШИЙ!
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4 час.

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