Евгений Сатановский о высказывании Самойлова про Ельцин Центр

Из-за чего, как правило, обсуждают Ельцин Центр? Причина в том, что в современности ясно, что курс 1990-х был ошибочным, что не нужно было считать друзьями западные страны.
Популярные статьи
- Вы еще не поняли к чему готовится Россия и в чем главный смысл новой должности Суровикина
- "Мощь НАТО, с которой русские должны будут и мирится и ее уважать", - как авианосец из США неудачно "сигнал" России отправил.
- Сидели бы лучше дома: очередная горстка офицеров НАТО была «откалибрована» в Пинчуках — ювелирная работа
Свежие комментарии