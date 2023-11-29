Фотографа из ЮАР вдохновляют нетронутая природа и… панические атаки

Такое состояние, как паническая атака сложно назвать приятным. Но необъяснимое чувство тревоги, или даже паники, беспричинно охватывающее человека, как оказалось, может стать двигателем в творчестве, как это случилось с фотохудожницей из Южной Африки Анной Ноублз (Anne Nobels).