KILLING FLOOR 2 STEAM КЛЮЧ✅ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ АКТИВАЦИИ ОТ ИГРЫ Killing Floor 2 в STEAM! ОТОБРАЖАЮТСЯ В ОКНЕ БРАУЗЕРА И ПРИХОДИТ НА ВАШ E-MAIL АВТОМАТИЧЕСКИ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ!!!Активация: SteamРегион: Без региональных ограничений (ВСЕ СТРАНЫ)Дата выхода: 18 ноября 2016Язык: Русский, Английский, Немецкий, Испанский, Французский, Итальянский, Португальский, Польский (MULTILANGUAGE)Разработчики: Tripwire InteractiveИздатели: Tripwire Interactive———————————ПОДАРОК!!! НАПИШИТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ CО СЛОВАМИ “ХОЧУ ПОДАРОК” И ПРОДУБЛИРУЙТЕ ЭТО СООБЩЕНИЕ (во вкладке ПЕРЕПИСКА на странице заказа Oplata.