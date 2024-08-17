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Кому противопоказана ежевика?

Кому противопоказана ежевика?

Эта темная ягода в почете у специалистов по питанию, но некоторым людям есть ее не стоит. Ежевика укрепляет здоровье мозга, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, защищает от рака, борется с диабетом, поддерживает здоровье костей, улучшает пищеварение.

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