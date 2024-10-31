Ослепительная красота: Узнайте, какая косметика может навредить вашим глазам Юлия ЧелкановаВ погоне за идеальным образом многие россиянки не задумываются о том, что использование некачественной косметики, особенно в области глаз, может обернуться серьезными проблемами.