Ослепительная красота: Узнайте, какая косметика может навредить вашим глазам Юлия ЧелкановаВ погоне за идеальным образом многие россиянки не задумываются о том, что использование некачественной косметики, особенно в области глаз, может обернуться серьезными проблемами.
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