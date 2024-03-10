«Винни-Пух: Кровь и мед» получил «Золотую малину» как худший фильм

В преддверии «Оскара» состоялось подведение итогов 44-й антипремии «Золотая малина». Худшим фильмом 2023 года признали слэшер «Винни-Пух: Кровь и мед», который также «победил» в номинации «Худший приквел, ремейк, сиквел или пародия».