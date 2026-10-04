В Курумоче задержаны 8 рейсов из-за ограничений полетов

Утром 4 октября в самарском аэропорту Курумоч отложили восемь рейсов на вылет и прилет, включая направления в Анталью, Москву и Сочи.
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