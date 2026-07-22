Почему по вечерам и ночью может возникать зуд в ногах: объясняет врач

Кожный зуд, ощущаемый в ногах, может иметь разные причины, в том числе гипотиреоз и болезни печени. О том, почему по вечерам и ночью может возникать зуд в ногах, «МедикФорум» поговорил с дерматологом Григорием Гольдиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии