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Медицина 2.0

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Почему по вечерам и ночью может возникать зуд в ногах: объясняет врач

Почему по вечерам и ночью может возникать зуд в ногах: объясняет врач

Кожный зуд, ощущаемый в ногах, может иметь разные причины, в том числе гипотиреоз и болезни печени. О том, почему по вечерам и ночью может возникать зуд в ногах, «МедикФорум» поговорил с дерматологом Григорием Гольдиным.

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