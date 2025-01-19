Кристиан Хорнер признался, что сам посоветовал Уитли перейти в Audi

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер признался, что сам посоветовал Джонатану Уитли присоединиться к Sauber в качестве руководителя, несмотря на его значимость для австрийской команды в роли спортивного директора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии