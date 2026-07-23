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Песков: Кремль объявит дату визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Песков: Кремль объявит дату визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

В Кремле подтвердили подготовку визита американских представителей. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дата приезда спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера будет объявлена дополнительно.

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