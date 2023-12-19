Американский конгрессмен обвинил Киев в воровстве финансовой помощи от США

Члены Республиканской партии США все более открыто демонстрируют свою «антиукраинскую» позицию. Так, в своем недавнем интервью телеканалу Fox News, конгрессмен Тим Берчетт сравнил то, что сегодня происходит на Украине, с войной во Вьетнаме.