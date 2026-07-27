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Порядок, государство

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Трамп остался без хороших вариантов. США не могут сломать Иран

Трамп остался без хороших вариантов. США не могут сломать Иран

Дональд Трамп не может навязать Ирану свои условия, пишет Economist. По мнению издания, Вашингтону не удастся убедить Тегеран силовым методом, а само вооруженное противостояние запросто превратится в бесконечную войну.

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