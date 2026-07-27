Трамп остался без хороших вариантов. США не могут сломать Иран

Дональд Трамп не может навязать Ирану свои условия, пишет Economist. По мнению издания, Вашингтону не удастся убедить Тегеран силовым методом, а само вооруженное противостояние запросто превратится в бесконечную войну.
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