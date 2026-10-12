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Новости Липецка

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НЛМК вернул в производство 12 тысяч тонн древесного вторсырья в Липецке

НЛМК вернул в производство 12 тысяч тонн древесного вторсырья в Липецке

НЛМК заменяет традиционное топливо биоуглем, полученным из переработанной древесины, сокращая эмиссию парниковых газов на 5 тысяч тонн в год.

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