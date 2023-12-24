Армии на нуле: в США предостерегли Британию и Германию от конфликта с РФ

Германии и Великобритании, даже если они объединятся, не справиться с сильной российской армией, ведь их находятся в печальном состоянии, заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии